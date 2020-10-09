قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن صحة المصريين تمثل أولوية بالنسبة لكل القيادات في مصر، مشيرًا إلى أن ما يحكم القرارات الاحترازية، هو أعداد إصابات كورونا والحالة والوبائية وليست الاقتصادية.

وعبر حسني، خلال حواره لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، عن تخوفه من قرب حلول فصل الشتاء، لافتا إلى أن الفيروسات تنشط خلاله نتيجة لبرودة الجو، والتغيرات الحادة التي تتسبب في نقص المناعة.

وأشار إلى التخوف من اللبس بين أعراض فيروس كورونا والإنفلوانزا والبرد، قائلا إنه لا يوجد خط فاصل واضح بين الأعراض الإكلينيكية لكل منهم.

وتوقع أن يؤدي هذا اللبس إلى إرهاق المؤسسة الصحية بقوة شديدة، ناصحًا المواطنين بالحذر الشديد والعمل على تقوية مناعتهم، استعدادا للفترة المقبلة.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: «ليس لنا مصلحة إلا مصلحة المواطن، لذا نؤكد على ضرورة التطعيم بلقاح الإنفلوانزا الموسمية».