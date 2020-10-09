نيجيريا تعول على أول مشروع للذهب في تعزيز قطاع التعدين والاقتصاد

قال وزير مناجم نيجيريا أولاميلكان أديجبايتى اليوم الجمعة، إن أول مشروع صناعي للذهب في البلاد في طريقه لدخول مرحلة الإنتاج العام المقبل، وسيكون نجاحه مهما في تعزيز صناعة التعدين في أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا.



وتنفق شركة ثور اكسبلوريشنز 98 مليون دولار على تطوير المشروع، الذي سيبلغ متوسط إنتاجه السنوي 80 ألف أونصة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المناجم وتنمية الصلب أولاميلكان أديجبايتى قوله في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الجمعة، إن منجم سجيلولا للشركة التي تتخذ من كندا مقرا لها، والواقع في جنوب غرب البلاد، سينتج الذهب بنهاية الربع الأول من عام 2021.



وتتمتع تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بوجود طبقات كبيرة غير مستغلة من المعادن بما في ذلك خام الحديد والذهب والزنك والرصاص، لكن كل عمليات الاستخراج تقريبا تتم على نطاق صغير أو على أساس يدوي.



وقالت بلومبرج إن الحكومة ترغب في زيادة مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة بحلول عام 2025، مقابل أقل من 1ر0 بالمئة حاليا.



وأضاف الوزير أن شركة ثور هي "الشركة التي يضرب بها المثل، حيث تجرأت بالقفز في مياه تنتشر فيها أسماك القرش، وسنعرف ما إذا كانت ستنجو".



وذكر أن التقدم في منجم سجيلولا سيكون مهما لجذب شركات التعدين الأخرى إلى نيجيريا، التي تقدم حوافز من بينها إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على المعدات المستوردة.