فرنسا: غلق المقاهي والحانات في 4 مدن بسبب زيادة أعداد الإصابات بكورونا

أعلنت فرنسا اعتزامها غلق عدد من المقاهي والحانات في 4 مدن، وذلك بعد قرار الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم الجمعة أن مدن "ليل" و"ليون" و"جرونوبل" و"سانت إتيان" سيتم إدراجها كمناطق تأهب قصوى، موضحة أنه كان قد تم اتخاذ الإجراءات ذاتها في العاصمة "باريس" ومدينة "مارسيليا" و"جوادلوب"؛ حيث تواجه فرنسا موجة ثانية من الفيروس الوبائي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 18 ألفا و129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا أمس الخميس، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تتخطى فيه عدد الإصابات اليومية حاجز الـ18 ألف إصابة.

يذكر أن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران حذر في بيان أمس من احتمالية إدراج أيضًا مدن مثل "تولوز" و"مونبيلييه" كمناطق تأهب قصوى الأسبوع القادم.