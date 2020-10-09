 اكتشاف مقابر تعود لألف سنة بمدينة هاندان شمالى الصين - بوابة الشروق
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اكتشاف مقابر تعود لألف سنة بمدينة هاندان شمالى الصين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 10:22 ص

اكتشف أثريون صينيون مجموعة من القبور القديمة يرجع تاريخها إلى ألف سنة، وذلك في مدينة "هاندان" بمقاطعة "خبى" شمالى الصين، وقال "تشانغ بوه" المسؤول في معهد حماية التراث الثقافي في المقاطعة –في تصريح اليوم- إن مجموعة القبور المكتشفة يرجع تاريخها إلى الفترة بين الأسر الخمسة (907-960 م) وأوائل أسرة سونج الإمبراطورية (960-1279 م)، وتم اكتشافها في قرية بايشان في محافظة شهشيان بالمقاطعة.

وأضاف أن المجموعة المكتشفة تغطي مساحة 1600 متر مربع، وتضم 3 مقابر بالطوب وقبرين بأسلوب كهف أرضي، كما تم العثور على وعاء وبعض بقايا سلطانية خزفية في الموقع، مشيرا إلى أن الكشف يوفر موادا مهمة لدراسة العادات الجنائزية وفن صنع الخزف في تلك الفترة.

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