5 أسباب جعلت قارة إفريقيا الأقل تأثرا بجائحة كورونا

أشيد بالعديد من الدول الأفريقية، في شنها حملات فعالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على الرغم من سمعة القارة السيئة بامتلاكها أنظمة صحية رديئة، حيث سجلت قارة المليار شخص، حوالي 1.5 مليون حالة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جون هوبكنز الأمريكية، وهو ما يجعلها الأقل تأثرا حول العالم بجائحة كورونا.

وتعد هذه الأرقام أقل بكثير من تلك الموجودة في أوروبا وآسيا والأمريكتين، مع استمرار انخفاض الحالات المبلغ عنها هناك.

وسجلت إفريقيا حوالي 37000 حالة وفاة، مقارنة بحوالي 580.000 في الأمريكتين، و230.000 في أوروبا، و205.000 في آسيا.

ولفتت دراسة قارية حديثة إلى أن نسبة الوفيات إلى الحالات المصابة في إفريقيا أقل من معدل الوفيات العالمي، مما يشير إلى أن الإصابة كانت أقل حدة بين السكان الأفارقة، بحسب موقع "ياهو".

ويتحدث الدكتور جون نكينجاسونج، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن بعض أسباب انخفاض معدل الوفيات نسبيًا في إفريقيا وهي..

1. التصرف السريع

تم تأكيد الحالة الأولى، المصابة بكورونا في دولة ساحل العاج لطالب قادم من الصين، في 14 فبراير، بعدها نشأت مخاوف من أن الفيروس الجديد يمكن أن يطغى بسرعة على النظم الصحية الهشة لعدة دول في القارة.

لذلك، منذ البداية، اتخذت معظم الحكومات الأفريقية إجراءات صارمة لمحاولة إبطاء انتشار الفيروس، وتم تقديم تدابير الصحة العامة بسرعة، بما في ذلك تجنب المصافحة وغسل اليدين المتكرر والتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

وفي بعض البلدان مثل مصر وليسوتو، تصرفت حتى قبل الإبلاغ عن حالة واحدة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس، في انسجام مع العديد من دول إفريقيا الأخرى.

2. الدعم العام

في استطلاع شمل 18 دولة في أغسطس الماضي، كان الدعم العام لتدابير السلامة مرتفعا، وقال 85% ممن شملهم الاستطلاع إنهم ارتدوا أقنعة في الأسبوع السابق.

وذكر التقرير أنه مع تطبيق إجراءات صارمة للصحة العامة والاجتماعية، تمكنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من احتواء الفيروس بين شهري مارس ومايو.

وأضاف التقرير أن تخفيف طفيف للقيود في يونيو ويوليو تزامن مع زيادة في الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء القارة.

منذ ذلك الحين، كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المؤكدة والوفيات في حوالي نصف القارة ، وربما كان ذلك مرتبطًا بنهاية فصل الشتاء في تلك الدول.

وأيضا جرى الالتزام بتدبير كورونا في 18 دولة أفريقية، والالتزام بتنفيذ القيود بتكلفة باهظة، ما اضطر المزيد من الدول الأفريقية إلى إعادة فتح اقتصاداتها على الرغم من أن عدد الحالات أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه عندما أمرت بالإغلاق.

4. مناخ ملائم

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة وجود علاقة بين درجة الحرارة والرطوبة وخط العرض وانتشار الفيروس.

ويقول الباحث الرئيس في التقرير محمد سجادي: "نظرنا إلى الانتشار المبكر للفيروس في 50 مدينة حول العالم، وكان انتشار الفيروس أسهل في درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة".

وتابع: "لا يعني ذلك أنه لا ينتشر في ظروف أخرى، إنه ينتشر بشكل أفضل عندما تنخفض درجة الحرارة والرطوبة".

حيث كانت البلدان الأفريقية البعيدة عن المناطق الاستوائية كانت أسوأ حالياس، وتسارع انتشار الفيروس في جنوب إفريقيا مع دخول نصف الكرة الجنوبي في فصل الشتاء.

ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة، انخفض عدد الحالات بشكل كبير، مما أثر على التوقعات القارية، حيث تمثل جنوب إفريقيا ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للحالات والوفيات في القارة.

5. أنظمة صحة المجتمع الجيدة

مثلا في الكونغو، جاءت جائحة كورونا في وقت كانت فيه الجمهورية تتعامل بشكل أكبر مع تفشي لفيروس إيبولا حتى الآن.

فيما كانت الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى، وتم تمديد الفحص الصحي للمسافرين للكشف عن فيروس إيبولا ليشمل كورونا.

والعديد من دول غرب إفريقيا، التي كافحت أسوأ انتشار لفيروس إيبولا على الإطلاق في العالم في الفترة من 2013 إلى 2016، أتقنت أيضًا تدابير الصحة العامة التي تم استخدامها للوقاية من كورونا، بما في ذلك عزل المصابين وتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم ثم وضعهم في الحجر الصحي أثناء اختبارهم.

حيث تحول بعض أولئك الذين يساعدون في برنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في نيجيريا إلى استهداف الكشف عن كورونا، وأيضا الذين يساعدون في برنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في نيجيريا إلى استهداف لفيروس بشكل أكبر.

علاوة على ذلك، في نيجيريا، أكبر ولاية في إفريقيا من حيث عدد السكان، سرعان ما أعيد تنظيم الفرق التي كانت تذهب إلى القرى لتلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال، لتثقيف المجتمعات حول الوباء الجديد.

ويحدث ذلك في حين أن البنية التحتية للمستشفيات في معظم أنحاء إفريقيا أقل تطوراً منها في أجزاء أخرى من العالم، تكمن قوة القارة في أنظمتها الصحية المجتمعية المجربة والمختبرة.

لكن كل هذا لا يعني أن الناس في إفريقيا يمكنهم تحمل تكاليف الوباء.