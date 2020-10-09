 مدينة أونتاريو الكندية تبحث إغلاق بعض القطاعات بسبب تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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مدينة أونتاريو الكندية تبحث إغلاق بعض القطاعات بسبب تفشي فيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 5:52 م
يعقد مجلس وزراء مدينة أونتاريو الكندية، اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، لبحث إغلاق الشركات والأعمال التجارية في بعض المناطق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقرير لمحطة سي بي سي الإخبارية.

وقالت محطة سي بي سي نقلا عن شخصين على دراية بهذا الموضوع، إنه من المتوقع أن تكشف المقاطعة عن أكثر من 900 حالة إصابة جديدة.

وتشمل التدابير التي يوصي بها مسؤولو الصحة في اجتماع مجلس وزراء المقاطعات في كل من تورنتو وأوتاوا وبيل، حظر تناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم والحانات والنوادي الليلية وساحات تناول الطعام وإغلاق دور السينما والكازينوهات وصالات الرياضة ومراكز اللياقة البدنية فيما استثنيت المدارس والجامعات من التوصيات.

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