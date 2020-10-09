آثار الإسكندرية: بدء أعمال تنسيق وتجميل حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية

قال الأثرى محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه بدأت أعمال تنسيق وتجميل حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية بشارع بحري بك قسم اللبان بحي الجمرك، اليوم الخميس، في إطار الجهود المبذولة لإظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

يذكر أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بالقرار رقم 2375 لسنة 1996.

ويقع تل كوم الناضورة الأثري فى شارع بحرى بك، قسم اللبان، ويحد المنطقة من الجهة الشمالية شارع ورشة الطوبجية ومن الجهة الجنوبية شارع بحرى بك ومن الجهة الغربية شارع الباب الأخضر.

ويأتى تل الناضورة أحد أهم تلين كانا يميزان مدينة الإسكندرية في نهاية العصر العثماني، وهو عبارة عن تل ترابى تراكمي تكون عبر عدة عصور ابتداءً من العصر الأيوبي، ويعرف بـ"كوم وعلة"، نسبة إلى عبدالرحمن بن وعلة السبئي المصري، والذى دفن فيها وقت استخدام التل كمقابر خلال العصر الفاطمي.

ووصل التل الترابي التراكمي بفعل الزمن لارتفاع يصل إلى 25 مترا، ومساحته 6 أفدنة ونصف، ويعلو التل الترابي مجموعة متنوعة من المباني الأثرية، منها مرصد محمد علي باشا، وثكنة المأمور المصري، وثكنة المأمور الإنجليزي، وطابية القائد الفرنسي كافاريللي، وصهريج المياه، وبرج الإشارة، وبرج كرة الزوال.

وتعد من أشهر المباني بها هو برج الإشارة ويرجع تاريخه لسنة 1926 م، لعصر الملك فؤاد الأول والبرج ذو سلم حلزوني ويبلغ ارتفاعه 24.5 م.

وجرى تطوير الحديقة المتحفية بمنطقة كوم الناضورة، والتي تحتوي على 126 قطعة متنوعة، منها شواهد قبور وأعمدة وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة.

وتحتوي حديقة كوم الناضورة على عدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد علي باشا، والمنتشرة على المستويات الثلاثة للتل الترابي التراكمي.