استطلاع: غالبية الألمان تؤيد الحجر الإلزامي عند السفر الداخلي

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون الحجر الإلزامي عند السفر داخل ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 64% من الألمان يؤيدون تطبيق الحجر الإلزامي عند السفر الداخلي على غرار العودة من رحلات خارج البلاد، بينما عارض ذلك ثلث الذين شملهم الاستطلاع.

كما أيد المزيد من المواطنين تشديد الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا، حيث ارتفعت نسبتهم من سبتمبر الماضي إلى الآن بواقع 5 نقاط مئوية إلى 23%، بينما يرى 64% من الألمان أن الإجراءات الراهنة سليمة، في حين يرى 12% آخرين أنها مبالغ فيها.

ومع ذلك، يعتقد ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن صحتهم ليست معرضة للخطر جراء الفيروس.

وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف)، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، 1229 ألمانيا.