شاب يعترف بوضع عبوة ناسفة بقطار في ألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به في بلدة لودينشايد بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد، في أعقاب عثورها على عبوة اشتبه في أنها عبوة ناسفة الأسبوع الماضي.



وقال مكتب الادعاء العام في دوسلدورف وشرطة مدينة كولونيا مساء اليوم الجمعة، إن الشخص البالغ من العمر 21 عاما أدلى باعترافات موسعة بشأن ملابسات الحادث.



اعترف الشاب بأنه كان قد وضع العبوة فعلا في القطار الإقليمي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.



تم اكتشاف العبوة بعد يوم واحد من وضعها وكشفت السلطات أنها كانت تحتوي على مسامير وكمية صغيرة من مسحوق أسود.



قالت سلطات التحقيق إن المشتبه به ذكر أن الدافع وراء قيامه بذلك هو عدم رضاه عن وضعه الاجتماعي غير المستقر، كما أنه أراد لفت انتباه الرأي العام إليه.



لم تثبت لدى الشاب أدلة على خلفية متطرفة، ولم يستلفت انتباه الشرطة حتى ذلك التاريخ.



أضافت الشرطة أنه تم إطلاق سراح الشاب مرة أخرى لعدم وجود أسباب لاحتجازه.



وتفيد المعلومات أنه سيحقق معه على خلفية الاشتباه في تعكير صفو الأمن الاجتماعي.



كان عامل نظافة عثر على العبوة المشبوهة في مرحاض القطار داخل مستودع بمدينة كولونيا يوم السبت الماضي.



وذكر المحققون أن المحتويات كانت ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية لصقت بشريط لاصق.



لم تكن العبوة الموضوعة تشكل خطرا كبيرا، حيث كان لها فتيل اشتعال لكنه لم يتم إشعاله.



وقال المحققون إنه حتى في حال إشعالها فلم تكن المسامير لتطير إلا مسافة بضعة سنتيمترات قليلة.



ذكرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" الصادرة في كولونيا أن المحققين اكتشفوا الجاني من خلال فيديو مراقبة، لكنه كان ملثما.



تولى المكتب الرئيسي لمكافحة الإرهاب في هيئة الادعاء العام بدوسلدورف التحقيق في الحالة.