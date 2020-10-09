التعليم العالي: أوشكنا على الانتهاء من المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام بتوجيه من الرئيس، معقبًا: «كان مبنىً معطلًا، بعد تشغيله سيزود 175 سريرًا على إجمالي السعة الاستيعابية للمعهد، والتي تبلغ 300 سرير».

وقال «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن المعامل والتجهيزات الإدارية الخاصة بالجامعات الأهلية أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن الوزارة على وشك الانتهاء من البنية التحتية ووصول شبكة الإنترنت إلى الجامعات الأهلية، متابعًا: «كل ما نراه في الجامعات بالدول المتقدمة علميا سيحظه الطالب في هذه الجامعات».

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مع زير التعليم العالي كل صغيرة وكبيرة متعلقة بملف الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى التعاقد مع عدد من الجامعات العالمية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر التطورات بشأن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.