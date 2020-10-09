قال اللواء محمد يسري، الذي شارك بحرب أكتوبر، إن أهم خطوة بعملية خداع إسرائيل هي طرد مصر للقوات السوفيتية والتي كانت ترفض مبدأ الحرب، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد أقوى من قرار الحرب.

وأردف اللواء عصام عبد الحليم خلال تقرير تعرضه قناة «الحياة»، عن خطة الخداع المصري لإسرائيل، مساء الخميس، أن مصر قامت بعمل ساتر ترابي غرب القناة لمنع القوات الإسرائيلية من العبور على غرار خط بارليف، مؤكدا أن مصر عملت على خداع العدو عن طريق إزالة الحواجز بالساتر قبل الحرب بثلاثة أسابيع ومن ثم إرجاعها مرة أخرى مع تكرار العملية عدة مرات.

وتابع اللواء محمد زكي أنه تم تحريك القوات باتجاه القناة وإعادتها العديد من المرات لتشتيت القوات المعادية، لافتا إلى أن هذا السلوك عمل على خداع إسرائيل.

وأضاف يسري، أن القوات المصرية الملاصقة لخطوط العدو كانت في حالة راحة تامة وذلك ضمن خطة الخداع، بينما كانت الخطوط الخلفية على أتم الاستعداد.

ولفت إلى أن سبب اختيار التوقيت الساعة 2:5 بسبب أن الشمس تكون باتجاه الغرب بهذا التوقيت ما يؤدي لعدم تشتيت أشعتها للطيار، ليتمكن من تحديد أهدافه بشكل دقيق.