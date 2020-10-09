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الإمارات: تسجيل 4 حالات وفاة و1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:50 م
أعلنت السلطات الصحية بالإمارات اليوم الجمعة، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في الدولة إلى 104004 حالات. 

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان اليوم أن جميع الإصابات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 442 حالة. 

وسجلت الوزارة شفاء 1424 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 94903 حالة.

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