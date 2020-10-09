أسباب نمو الشعر تحت الجلد وطرق التخلص منه والوقاية

استقرار الشعر ونموه تحت الجلد شيء مؤلم، لأنه يؤدي إلى ظهور بقع حمراء يصاحبها ألم وأحيانًا خروج سوائل مثل القيح، إضافة إلى أنه يعيق المرأة عن تنظيف بشرتها وإزالة الشعر بالطرق المعتادة.

وتتعرض المرأة إلى نمو الشعر تحت الجلد، إذا كان شعرها مجعد وخشن أو تعاني من ارتفاع مستوى الهرمون الجنسي أو جفاف الجلد وافتقاده للرطوبة، ومن الأسباب أيضًا، حلاقة الجلد بشكل غير صحيح وخاصةً عند استخدام الشفرات في الاتجاه الخاطئ، وإزالة الشعر بالشمع في الاتجاه الخاطئ أيضًا، لأنه يجعل خصلات الشعر تظهر للخلف وليس الأمام، وبذلك لا تقتحم الجلد لتخرج، بجانب إزالة الشعر بشكل قاسي مثل النتف، وارتداء الملابس الضيقة.

ومن أكثر الأماكن التي يظهر فيها الشعر تحت الجلد، الوجه والذقن ومنطقة العانة والفخذ، إضافة إلى الذراعين والساقين والإبط والأرداف- وفقًا لمدونة عيادة "أوليفا سكين" الهندية للتجميل.

* طرق التخلص من الشعر تحت الجلد

توجد عدة طرق للتخلص من الشعر تحت الجلد ولكن جميعها تحتاج إلى الذهاب لأطباء الجلدية، وهي:

- علاج الشعر بالليزر

الليزر من أكثر الطرق فعالية لعلاج الشعر تحت الجلد؛ لأنه لا يزيل الشعر المنغرز فقط بل يجعل بصيلات الشعر غير فعالة وبالتالي لا يظهر الشعر تحت الجلد مجددًا، ويعمل العلاج بالليزر بطول موجي والنبض فتدخل الطاقة الضوئية بعمق داخل الجلد حتى تصل إلى الخلايا الجذعية وتقلل من نموه.

والليزر أيضًا سيفيد النساء في علاج فرط التصبغ والبثور، وكلها مشاعر تجعل بشرة المرأة غير صافية وتفتقد للجاذبية.

- التقشير الكيميائي

هذا العلاج يعتمد على التقشير المكون من مستخلصات نباتية تساعد في إنهاء مشكلة نمو الشعر تحت الجلد، إضافة إلى إزالة خلايا الجلد الميتة؛ لأنه يحتوي على حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك.

- المضادات الحيوية

والطريقة الثالثة للتخلص من نمو الشعر تحت الجلد، هي اللجوء إلى طبيب الجلدية الذي عادةً ما يصف مضادات حيوية فموية أو موضعية لمنع أي عدوى في مكان الشعر النامي، مع أدوية تحتوي على الستيرويدات لتقليل الالتهاب والإحمرار أو الرتينويدات، وهذه الأدوية تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة أيضًا.

* طريقة منع الشعر من الاستقرار تحت الجلد:

- ترك الشعر ينمو دون استخدام الحلاقة أو النتف أو الشمع لأن هذا يزيد من استقراره تحت الجلد.

- استخدام الجيل والماء الدافئ في حالات الاضطرار إلى استخدام الشفرات وتجنب استخدامها على جلد جاف.

- استخدام الشمع في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر وليس في نفس الاتجاه.

- استخدام شفرات حلاقة حادة.

- تقشير البشرة بانتظام للتخلص من الجلد الميت.

- ترطيب الجسم يوميًا لمنع الجفاف والتقشير لأن هذا يؤدي لزيادة نمو الشعر تحت الجلد.