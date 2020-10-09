وفاة شخصين في حرائق اللاذقية شمال غربي سوريا

توفي شخصان في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا بسبب الحرائق التي تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم الجمعة واتساع رقعة الحرائق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير صحة اللاذقية هوازن مخلوف إعلانه: "وفاة شخصين جراء الحرائق التي اندلعت في بلدتي بلوران ودفيل بريف اللاذقية، وإسعاف عدة أشخاص بحالات اختناق إلى مشافي اللاذقية منذ صباح اليوم، ونقل حالة مصابة بحروق و7 حالات استنشاق نتيجة حرائق ريف اللاذقية".



وتمتد الحرائق على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرى بلدة العنازة بريف اللاذقية.



ومن جانبه، أكد مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك "إخماد 15 حريقا من 35 حريقا نشبت اليوم في ريف اللاذقية و78 إطفائية تشارك في إخمادها و28 فرقة مؤلفة من 1000 عامل، كما شاركت حوامتان من حوامات الجيش العربي السوري في إطفاء الحرائق".



ووصلت النيران إلى طريق اللاذقية -طرطوس مما أدى إلى توقف حركة المرور بسبب الحرائق وقال مدير المواصلات في طرطوس في تصريح صحفي: "لا يوجد أي قطع أو إيقاف للحركة المرورية على الأوتوستراد الدولي طرطوس- اللاذقية، وحرصا على سلامة مستخدمي الطريق تم تخفيف سرعة الحركة للمركبات وتنظيمها على هذا المحور نظراً لكثافة الدخان".



من جانبه قال مدير إطفاء محافظة طرطوس أن "عدد الحرائق في المحافظة اليوم بلغ أكثر من 54 حريق في ريف طرطوس واستطعنا التغلب على أغلبها".