ميركل تجتمع برؤساء حكومات الولايات الألمانية الأسبوع المقبل بعد تفشي كورونا للمرة الثانية

يتوقع أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الأسبوع المقبل في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة بعدوى كورونا.



أعلن ذلك اليوم الجمعة رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر قبل لقاء له مع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس على الحدود البافارية النمساوية قرب بلدة باد رايشنهال.



أضاف زودر القول بأن الوضع مع الأسف شديد الخطورة.



وحذر زودر قائلا: "نحن على وشك تطور هائل"، مبينا أنه لذلك يتعين الحديث عن "استراتيجية احتواء" للعدوى.



وتفيد معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن المشاورات ستتم قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل.



وقال زودر: "علينا أن نتعامل بجدية كبيرة الآن مع كيفية استمرار الأمور الحياتية في ألمانيا"، مضيفا القول أن الأمر يتعلق بكيفية منع ارتفاع العدوى بصورة متصاعدة.



وأكد زودر القول: "أنا شخصيا قلق للغاية بهذا الشأن".



وأكد زودر على أن "علينا فقط توخي الحذر حتى نتمكن من الحفاظ على حياة اقتصادية واجتماعية معقولة"، فليس هناك من يفضل إغلاقا ثانيا على حد وصفه.