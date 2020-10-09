موسوعة جينيس للأرقام القياسية تعلن تسجيل الأحساء السعودية كأكبر واحة في العالم

أعلن وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بندر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن دخول الأحساء موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بكونها أكبر واحة نخيل في العالم.

وذكر موقع موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن الأحساء تتألف من 2.5 مليون نخلة في الواحة، التي تتغذى من طبقة المياه الجوفية الضخمة، ما يسمح بالزراعة على مدار العام في منطقة صحراوية.

وجاءت تسميتها نسبة إلى منطقة الأحساء التي تقع فيها، حيث تمتد مساحتها حوالي 85.4 كيلومتراً مربعاً، بتدفق أكثر من 280 بئراً ارتوازياً.

وبالإضافة إلى تراثها البيئي وتراثها الطبيعي، أوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأحساء تزخر بعمق تاريخي وحضاري، حيث تعاقبت عليها حضارات إنسانية عدة وكانت حلقة وصل استراتيجية مع العالم.

وأشارت إلى أن الأحساء تضم العديد من مواقع التراث الوطني، ويعود أقدم تاريخ للاستقرار البشري فيها إلى آلاف السنين.

ولا تعد واحة الأحساء هي الوحيدة التي دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في السعودية، بل سجلت أيضاً مسرح مرايا في العُلا كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.