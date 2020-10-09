ممثل العمال بالقابضة للتأمين: ليس من حقنا المساهمة في الأرباح كشركة تورد للدولة 2 مليار سنويا؟

علق أحمد خطاب، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين ممثلًا عن العمال، على قرار لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال، قائلًا إن «المقترح شبه جاهز للتنفيذ».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المقترح جائر على عموم الناس في نواحي عديدة، مستنكرًا تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بخصوص المقترح.

وتابع: «الوزير صرح في أحد البرامج بأن الموظف سيتأثر بنسبة 40%، وفي تصريح آخر قال إن موظف التأمين يتقاضى 41 ألف حنيه، وفي آخر 27 ألف جنيه، وآخر 22 جنيه، وفي تصريح اليوم 3 آلاف جنيه، بتقول الكلام ده بناءً على إيه؟ هذا الكلام غير صحيح».

وتساءل: «ليس من حقنا أن نكون مساهمين في الأرباح كشركة تورد للدولة 2 مليار سنويا؟».

وطرحت وزارة قطاع الأعمال، قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.

وتتضمن اللائحة الجديدة العديد من النقاط الخاصة برواتب وأرباح وبدلات ومكافآت العاملين بالشركات وتحديد أسس لصرفها، مع اتخاذ تدابير لترشيد الانفاق فى الشركات.