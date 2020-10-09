ترامب يجري تقييما طبيا في أول مقابلة تليفزيونية بعد إصابته بكورونا

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول مقابلة تلفزيونية مصورة بظهوره على الشاشة منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أيضا أن يخضع لنوع من التقييم الطبي على الهواء.



وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الرئيس سيكون ضيفا في برنامج تاكر كارلسون الذي يذاع في وقت يمثل ذروة المشاهدة على القناة.



وسيجري مارك سيجل، وهو طبيب ألف كتابا في عام 2008 يستنكر فيه ما اعتبره ذعرا تسببه وسائل الإعلام بشأن الجوائح، وهو أيضا معلق منتظم على القناة، "مقابلة وتقييما طبيا" خلال البرنامج.



ويضغط ترامب من أجل العودة إلى مسار الحملة الانتخابية، حيث تظهر استطلاعات الرأي تخلفه بشكل كبير عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وجاءت نتيجة اختبار ترامب إيجابية بفيروس كورونا يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وعولج بالمستشفى في اليوم التالي بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ثم خرج منها بعد قضاء ثلاث ليال عائدا للبيت الأبيض.



ويشير طبيب ترامب إلى أنه قد يعود إلى القيام بالمهام العامة يوم غد السبت.



وأجرى ترامب بالفعل مقابلتين عبر الهاتف على شبكات فوكس يوم الخميس. وقال في واحدة من هاتين المكالمتين: "أنا من أصحاب العينة البدنية المثالية وصغير للغاية".