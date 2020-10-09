لجنة جائزة نوبل تأمل في زيادة الدعم لبرنامج الأغذية العالمي

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قالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت ريس- أندرسن، إن منح جائزة نوبل للسلام لبرنامج الأغذية العالمي يمثل "دعوة للمجتمع الدولي لعدم خفض التمويل" للبرنامج الأممي الذي تتخذ من روما مقرا لها.

وأضافت في تصريحات بمعهد نوبل في العاصمة النرويجية أوسلو: "هذا التزام- في أذهاننا- على جميع دول العالم لنضمن عدم معاناة الناس من الجوع".

وتابعت بالقول إن "جائحة (فيروس كورونا) والتحديات التي تثيرها تعزز أسباب الجائزة بالتأكيد"، مشيرة إلى الحاجة إلى المعونات الغذائية، والتي تشمل الاستثمار في الزراعة ومساعدة المجتمعات المعزولة.

وقالت: "تظهر الجائحة أيضا أن التعاون متعدد الجوانب ضروري للغاية لمواجهة التحديات العالمية. ويبدو أن التعددية تفتقر إلى الاحترام هذه الأيام".

وأوضحت رئيسة لجنة نوبل إن جائحة فيروس كورونا "عززت" المنطق وراء منح جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لـ "برنامج الغذاء العالمي".

ويستخدم الغذاء، ونقص الغذاء، كسلاح، ويمكن أن يؤدي إلى الصراع.

وقالت بيريت ريس- أندرسن، رئيسة لجنة نوبل: "اعتقد أن تجويع سكان منطقة ما من أجل دخولها، هو أحد أقدم أسلحة الصراع في العالم".

وأضافت: "تظهر الجائحة أننا نواجه أزمة كبرى، ونحن جميعا في نفس القارب".