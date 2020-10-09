أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية بالولايات المتحدة، أمس الخميس، استمرار جدول المناظرات كما هو، وأن تكون المناظرة التالية بين ترامب وبايدن يوم 15 أكتوبر الجاري.

لكن التغيير تمثل في قرار بأن تتم المناظرة بشكل غير تقليدي؛ إذ أنها ستكون عن بعد باستخدام الإنترنت.

ورحب المرشح جو بايدن بتلك التجربة، مبديا استعداده لها، لكن موقف ترامب كان على النقيض، حيث رفض أن يشارك في المناظرة إذا تمت بهذا الشكل، معتبراً أنها ستكون مضيعة للوقت.

ويعتقد البعض أنه في حالة إتمام المناظرة عن بعد، فإنها ستصبح المرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأمريكي التى تجرى خلالها المناظرة بهذه الطريقة، لكن التاريخ الأمريكي، يخبرنا بأن أول مناظرة افتراضية، كانت عام 1960، بالتزامن مع عقد أول مناظرة تلفزيونية والتي كانت أطرافها نيكسون وكينيدي.

ففي انتخابات عام 1960، كان عدد المناظرات التلفزيونية 4، وليس 3 كما هو الحال الآن، بحسب موقع "ذا هيستوري" الأمريكي، وبالتأكيد كانت التجربة الأولى بعيدة عن التوقعات، فكلا المرشحين كان له نقاط قوة تميزه وتجعله يظن أن فرصة ظهوره على التلفاز مكسب هام يعزز من فرصته بالفوز، ما جعلهم متحمسين للتجارب المقبلة، حتى جاءت المناظرة رقم 3 بتاريخ 13 أكتوبر 1960، وهو أن يتواجد المرشحان في مكانين منفصلين، واتفقت لجنة المناظرات على أن تعقد المناظرة في آن واحد، وفي ولايتين مختلفتين يفصل بينهما 3 آلاف ميل، أولهما استوديو لوس أنجلوس وكان مخصصًا لنيكسون، والثاني بنيويورك حيث يتواجد جون كينيدي.

وحافظت قناة " آي بي سي" المسئولة عن المناظرة، على أن يكون المرشح وحيدا في الاستوديو باستثناء 3 مصورين و3 مراسلين للصحافة وفنيي التليفزيون، وهذه الاستوديوهات كانت متطابقة في كل تفاصيل الإضاءة والخلفية والمعدات المادية، وحتى الطلاء المستخدم في الديكور.