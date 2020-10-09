باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 317 ألفا و595 حالة

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أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 317 ألفا و595 حالة، عقب تسجيل 661 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6552 حالة، عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 302 ألف و708 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.