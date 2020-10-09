ما يزال يخشى الكثير منا الذهاب إلى النادي الرياضي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع ممارسة تمارينك بالمنزل.

ربما تتساءل كيف يمكنك ممارسة الرياضة دون توفر المعدات اللازمة، ولكن الأمر ليس معقداً كما تتخيل.

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الأدوات الرياضية التي يمكن استبدالها بأدوات متوفرة في منزلك.

استبدل الأثقال بعلب الماء، علماً أن الكيلوغرام الواحد يعادل لتراً واحداً

تعبئة الرمل بالجوارب لممارسة التمارين الرياضية

استخدم أكثر من طبقة من المناشف كبديل عن سجادة التمرين

وفي حال تساؤلك عن بعض التمارين المنزلية التي تستطيع ممارستها بسهولة، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أن المشي والجري حول المنزل يحاكي جهاز المشي.

واستخدام السلالم يحاكي أيضاً جهاز صعود الدرج.

لكن، ما هي التأثيرات الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني؟

تحسين وظائف أجهزة عديدة في الجسم، بدءاً من الجهازين الدوري والتنفسي، مروراً بالجهازين الأيضي والهرموني، وانتهاء بالجهازين العصبي والعضلي

الوقاية من بعض الأمراض وخاصة المزمنة منها، مثل أمراض القلب وداء السكري

الوقاية من السمنة والتخلص منها