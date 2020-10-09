 روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد كورونا الأسبوع القادم - بوابة الشروق
الجمعة 9 أكتوبر 2020 1:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

روسيا تخطط لتسجيل لقاح ثان ضد كورونا الأسبوع القادم

علم روسيا
علم روسيا

نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:16 م

أعلن مركز "فيكتور" الروسى الحكومى لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أنه من المقرر أن يتم تسجيل "لقاحه" المضاد لفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجارى، وذكر المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف - في حديث أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن الموعد المقرر لتسجيل اللقاح الجديد الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا" هو 15 أكتوبر الجارى.

وأوضح ماكسيوتوف أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.

وأكد المدير العام لمركز "فيكتور" أنه من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ60، وسيصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح مضاد لكورونا تسجله روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله في أغسطس، وهو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي على مستوى العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك