بلغاريا تسجل رقما قياسيا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت بلغاريا لليوم الثالث على التوالي قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 516 حالة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 23 ألفا و259 شخصًا.

وأفادت بوابة البيانات الرسمية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الجمعة- بأن الإصابات الجديدة جاءت من أصل 5209 فحصا أجرته السلطات الصحية.مضيفة أن البلاد سجلت أيضا 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 880 شخصا.

ووفقا للبيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 6816، ويتزايد عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات إلى 1063 شخصًا من بينهم 56 في حالة خطرة بوحدات العناية المركزة.

ومنذ بداية الوباء في مارس، تعافى 15 ألفا و563 شخصا من الفيروس.