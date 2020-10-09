كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ عام

سجلت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة بحمى الخناير الأفريقية لدى خنزير في إحدى مزارع تربية الخنازير، منذ عام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وطبقا للمقر المركزي لإدارة الكوارث الخاص بالتعامل مع حمى الخنازير الأفريقية، الخاضع لوزارة الزارعة، فقد نفق 3 من 8 خنازير، تم نقلها من مزرعة في مقاطعة "هواتشيون" بإقليم جانجون لمجزر في مقاطعة "تشيروون" في نفس الإقليم، أمس الخميس.

وأظهر اختبار تشريح الخنازير النافقة أن جميعها أصيب بالمرض.

وأصدرت السلطات تحذيرا من السفر والتنقل لمدة 48 ساعة لجميع مزارع الخنازير الكبرى والمنشآت ذات الصلة في إقليمي جانجون وجيونجي في الساعة الخامسة صباح اليوم الجمعة.

وخططت أيضا لإعدام أكثر من 1500 خنزير في مزرعتين، من بينها 940 خنزيرا في المزرعة التي ظهرت فيها حالة الإصابة، والذي استكملته الآن.

وهذه المرة الأولى، التي يتم فيها تشخيص إصابة خنزير يتم تربيته في مزرعة في البلاد بالمرض الحيواني القاتل، منذ العثور على حالة إصابة بالمرض في مزرعة خنازير في مقاطعة يونتشيون، بإقليم جيونجي في التاسع من أكتوبر العام الماضي.

يذكر أن كوريا الجنوبية شهدت أكثر من 700 حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية منذ أن سجلت البلاد أول حالة في مزرعة تقع في مدينة باجو الحدودية الكورية في الثاني من أكتوبر العام الماضي، لكن معظمها متعلقة بدببة برية.