 عزل كونتيسة صوفي زوجة ابن ملكة بريطانيا بعد تعرضها لمصاب كورونا - بوابة الشروق
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عزل كونتيسة صوفي زوجة ابن ملكة بريطانيا بعد تعرضها لمصاب كورونا

كونتيسة صوفي زوجة ابن ملكة بريطانيا
كونتيسة صوفي زوجة ابن ملكة بريطانيا
(CNN)
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:12 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:12 م
كشف بيان صادر عن قصر باكنغهام، الجمعة، أن الكونتيسة صوفي زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، المعروفة باسم كونتيسة وسكس، عزلت نفسها حاليًا، بعد تعرضها مؤخرًا لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا لاحقًا.

وقال البيان أيضًا: "صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، لكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة، وهي حاليًا تعزل نفسها في المنزل".

وكونتيسة ويسيكس هي عضو عامل في العائلة المالكة، وهي متزوجة من نجل الملكة الأصغر، الأمير إدوارد.

وكانت آخر زيارة عمل قامت بها الكونتيسة إلى مركز الفضاء الوطني في المملكة المتحدة في وسط إنجلترا، الأربعاء، وفقًا لحساب العائلة المالكة الرسمي على تويتر.

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