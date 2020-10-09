 لافروف: العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة - بوابة الشروق
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لافروف: العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:26 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 1:26 م

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة.

ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة، أضاف لافروف، أن موسكو ليس لديها أي شيء لتفعله، من أجل وقف هذا التدهور.

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