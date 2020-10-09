لافروف: العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة

الأكثر قراءة
أحمد مرتضى: إيقاف رئيس الزمالك جزء من مؤامرة على مصر
لتجنب الزهايمر.. 5 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم بالعمر
تفاصيل جديدة في قضية الابتزاز الجنسي بالجيزة: المتهم أجر شقة بعيدة عن أسرته وأخفى كاميرات للتصوير
مصدر أمني: العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة وضبط مروج الشائعات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتدهور بسرعة.
ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء الجمعة، أضاف لافروف، أن موسكو ليس لديها أي شيء لتفعله، من أجل وقف هذا التدهور.