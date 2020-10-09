 مسارح برودواي الشهيرة في نيويورك تواصل إغلاق أبوابها حتى مايو المقبل - بوابة الشروق
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مسارح برودواي الشهيرة في نيويورك تواصل إغلاق أبوابها حتى مايو المقبل

نيويورك - ارشيفية
نيويورك - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:01 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 6:01 م
أعلنت منظمة تجارية اليوم الجمعة، أن مسارح برودواي الشهيرة في نيويورك ستبقى مغلقة حتى نهاية شهر مايو المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت رابطة برودواي إن مبيعات التذاكر للعروض متوقفة حتى 30 مايو 2021.

ويمثل هذا الإجراء تمديدا آخرا للإغلاق لأشهرأخرى منذ أن انطفأت أضواء برودواي لأول مرة في 12 مارس الماضي، ما تسبب في فقدان آلاف الوظائف وملايين الدولارات.

وقالت شارلوت سانت مارتن رئيسة رابطة برودواى فى بيان صحفي:" مع وجود ما يقرب من 97 ألف عامل يعتمدون على برودواي لكسب أرزاقهم وتأثير اقتصادي سنوي يصل إلى 8ر14 مليار دولار للمدينة، فإننا ملتزمو بإعادة الفتح بمجرد أن تسمح لنا الظروف بذلك" .

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