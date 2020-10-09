الولايات المتحدة تؤكد دعمها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في إفريقيا

أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أفريقيا من أجل مصلحة المواطنين في القارة السمراء ودفاعا عن الديمقراطية حول العالم.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في تصريح صحفي، إن بلاده ترى ضرورة مشاركة جميع الأطراف بصورة سلمية في العملية الديمقراطية وأنه لا مكان للقمع والتخويف في النظم الديمقراطية.

وشدد على أن الحق في التجمعات السلمية وحرية التعبير يصب في قلب الممارسة الديمقراطية، وأن الالتزام بالأعراف الديمقراطية وبحكم القانون يسمح لجميع المواطنين بالمشاركة في الحوار السياسي ودعم اختيارهم من المرشحين والأحزاب والبرامج.

وأوضح أن بلاده ستواصل المراقبة عن كثب لأفعال الأفراد الذين يتدخلون في العملية الديمقراطية وستدرس دون تردد عواقب ذلك، بما يشمل إمكانية فرض قيود على منح تأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية ، للمسئولين عن أعمال العنف المتعلقة بالانتخابات.

وذكر بومبيو أن بلاده ، وهي شريكة منذ فترة طويلة مع الدول الأفريقية ، مهتمة بالمسار الديمقراطي في المنطقة وملتزمة بالعمل بصورة بناءة مع الشركاء الدوليين والإقليميين.