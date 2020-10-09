هشام توفيق: وفرنا 11 مليار من 21 مليار جنيه استثمارات عملية تطوير الأقطان

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم تطوير المحالج لرفع قيمة القطن، حتى يُصدر بسعر مرتفع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستورد ماكينات بأحدث المواصفات، من سويسرا وألمانيا وإيطاليا.

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنه «حال نجاح التجربة فإن القطن سيصدر كجذور رفيعة في غاية الجودة أو أقمشة مجهزة للخارج، ما يزيد القيمة المضافة إلى سبعة أو ثمانية أضعاف».

ولفت إلى أنه تم توظيف جهاز تسويقي على مستوى عالمي ليوصل الدولة إلى الموزعين والوكلاء الكبار حول العالم، لبيع المنتجات بأعلى قيمة.

وتابع: «وفرنا تمويل حوالي 11 مليار من الـ21 مليار جنيه استثمارات عملية التطوير، ككروض من بنك الاستثمار الدولي وبنوك دولية، على أن ندبر الباقي من شراكات على أراضي كبيرة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تدبيرها في حدود سنة ونصف»، مؤكدًا أن كل هذا بأصول ذاتية.

وأعلن هشان توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الخميس، أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة وكاملة لشركات حليج وتجارة الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

وأوضح أنه يجري تطوير محالج القطن التابعة لقطاع الأعمال من خلال توريد وتركيب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلى أن المحالج الجديدة تضمن إنتاج بالات قطن خالية تماما من الشوائب وعليها “باركود” بالمواصفات الخاصة بالقطن المعبأ داخلها بما يمكن من رفع سعر تصدير القطن المصري وكذلك تعظيم القيمة المضافة منه من خلال عمليات التصنيع.