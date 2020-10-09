الاتحاد الأوروبي يخطط لإصدار خريطة ملونة لإنهاء ارتباك السفر بسبب كورونا

قال مسؤول أوروبي اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي ترغب في إنهاء الارتباك بشأن القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء التكتل وأنها وافقت على اتباع نهج مشترك لتوضيح ذلك.

ومنذ تفشي الجائحة في وقت سابق من هذا العام، فرضت العواصم خليطا من القيود على الدخول إليها أدت إلى الارتباك في جميع أنحاء القارة حول الاماكن المسموح بالسفر إليها والقواعد المطبقة.

وقال متحدث باسم ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي إن الاقتراح الجديد لقي "تأييدا واسعا".

واتفقت الدول على إصدار خريطة لتوضيح الوضع في كل دولة من الدول الاعضاء بالتكتل. وستُظهر الخريطة كل منطقة بلون معين للإشارة إلى مستوى الخطر.

وسيتم تحديد البلدان المصنفة بأنها عالية الخطورة، ويخصص لها اللون الأحمر، إذا كانت تسجل أكثر من 50 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدى الأيام الـ 14 الماضية، وإذا كانت نسبة 4 في المائة على الأقل من اختبارات الفيروس المميت إيجابية - أو إذا كانت هناك أكثر من 150 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى 14 يوما.

وهناك مستويان آخران هما اللون البرتقالي والأخضر ويخصصان للبلدان ذات المعدلات المنخفضة من العدوى. وبموجب الاقتراح سينبغي ألا تفرض تلك القيود على السفر للبلدان ذات اللون الأخضر.

ومن المقرر أن يوافق وزراء الشؤون الأوروبية على هذه التوصية الأسبوع المقبل .