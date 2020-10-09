رئيس البرلمان الألماني يطالب بحماية أفضل للمواطنين اليهود

طالب رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، بحماية أكثر فعالية للمواطنين اليهود في ألمانيا.

وأحيا شويبله اليوم الجمعة، ذكرى مرور عام على الهجوم الإرهابي اليميني على معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية، متحدثا عن "محاولة قتل جماعي بين اليهود المتجمعين للصلاة".

وأشار شويبله أيضا إلى الهجوم الوحشي على طالب أمام معبد يهودي في مدينة هامبورج يوم الأحد الماضي، وقال في البرلمان إن هذه الجريمة توضح "أنه يتعين علينا أن نتحسن بسرعة وبشكل واضح في عملنا المستمر ضد معاداة السامية المستعدة للعنف وفي حماية المواطنين اليهود في بلادنا".

وفي 9 أكتوبر 2019، حاول المتطرف اليميني شتيفان بالييت اقتحام المعبد اليهودي في هاله والتسبب في مجزرة كان من المحتمل أن يروح ضحيتها 52 فردا داخل المعبد.

وعندما أخفق بالييت في اقتحام المعبد، أطلق النار على امرأة مارة في الطريق /40 عاما/ وأحد الزبائن في مطعم للشاورما /20 عاما/، ما أسفر عن مقتلهما. وأثناء هروبه، أصاب الألماني عدة أشخاص، بعضهم بإصابات خطيرة.

وتجري حاليا محاكمة المهاجم /28 عاما/ في المحكمة الإقليمية بمدينة نورنبرج.

وسيُجرى اليوم الجمعة إحياء ذكرى ضحايا الهجوم بتنظيم فعاليات وقداسات ووضع أكاليل الزهور في مكان الحادث. ومن المتوقع أن يشارك في ذلك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر.

ومن المقرر الوقوف ثلاث دقائق حداد في المدينة في تمام الساعة 01ر12 ظهرا، وهو الوقت الذي أطلق فيه المهاجم أول رصاصاته قبل عام.