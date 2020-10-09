قانون فنزويلي يسمح للرئيس مادورو بتوقيع صفقات نفط سرا

أقرت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة في فنزويلا قانونا يتم به تغيير ملكية الشركة الوطنية للبترول "بي إس في دي إيه".



أعلن ذلك اليوم الجمعة رئيس الجمعية ونائب رئيس الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو وفقا لتقارير إعلامية.



يعد القانون الصادر من الهيئة التشريعية في البلاد رد فعل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد.



ويسمح القانون الجديد للرئيس نيكولاس مادورو بتوقيع صفقات نفطية جديدة مع الشركات الخاصة ومع الدول الأجنبية بصورة سرية.



تمر فنزيلا بأزمة عميقة، حيث أدى نقص العملة الأجنبية وفرض عقوبات عديدة عليها، إلى قيامها باستيراد المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات اليومية بصورة تكفي بالكاد لاحتياجات شعبها، بعد أن كانت ضمن مصاف الدول الغنية.



وتشهد فنزويلا حالات انقطاع متكررة للتيار الكهربائي، كما تعاني البلاد نقصا كبيرا في البنزين داخل دولة هي إحدى أكبر الدول امتلاكا للاحتياطي النفطي في العالم.



انخفض إنتاج النفط في فنزويلا وتكررت المظاهرات بصورة مستمرة احتجاجا على سوء الأوضاع.