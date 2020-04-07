ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% إلى نحو 7 ملايين و635 ألفا، حتى الساعة الثالثة و11 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس الوقت قبل أربع وعشرين ساعة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي والتي بلغت 6ر0%.

وبلغ عدد الوفيات 213158 شخصا.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة، بواقع 846 ألفا و216، وبزيادة 4ر0 ٪ عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 3ر4 في المئة في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفا و399.

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي، بواقع 118 وفاة.