ترامب يحذر من التلاعب بالأصوات والاستطلاعات المزيفة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جديد، من التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، قائلا إنه يتم من خلاله التلاعب بملايين الأصوات، كما انتقد استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، واصفا إياها بالمزيفة.

وفي مداخلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الخميس، قال ترامب، الذي يتعافى وزوجته من فيروس كورونا المستجد، إنه والسيدة الأولى بخير، مشيرا إلى إنه يفكر في المشاركة في تجمع انتخابي، غدا السبت، في ولاية فلوريدا على الأرجح.

وأوضج ترامب: "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".

وأضاف أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد المقبل في بنسلفانيا، وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي سيوزع قريبا العقار الذي أخذه بعد إصابته بكورونا، وإنه سيكون متوفرا للأمريكيين مجانا.

كما انتقد ترامب اللجنة المنظمة للمناظرات الرئاسية واصفا إياها بـ"الأضحوكة"، مضيفا أن نائبه مايك بنس تفوق على منافسته من الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.

ووجه ترامب انتقاداته أيضا إلى منافسه بايدن، قائلا إنه يسعى لحرمان الأمريكيين من التعديل الدستوري الثاني المتعلق بالحق في حيازة السلاح.

وحذر الرئيس الأمريكي من انتشار الفوضى في حال انتخاب بايدن، بسبب "رغبته في الحد من صلاحيات الشرطة في الوقت الذي يدعم فيه المجموعات التي وصفها بالتخريبية"، حسب تعبيره.