النيران تحاصر بلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين

حاصرت النيران عدداً من القرى في محافظة اللاذقية غرب سوريا، اليوم الجمعة، وامتدت النيران إلى قرى في محافظتي طرطوس وحمص وسط سوريا، وأصيب عشرات المدنيين جراء الدخان المتصاعدة من تلك الحرائق.

وقال مصدر في محافظة اللاذقية: "اندلعت الحرائق فجر اليوم الجمعة في بلدة بنجاره في ريف محافظة الشرقي والتهمت أكثر من 25 منزلاً ومئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة والحراجية ، وقد نزح جميع أهالي البلدة، وأصيب العشرات منهم بالاختناق جراء الدخان المتصاعد وتم نقل بعضهم إلى مشفى مدينة جبلة".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "ساعدت سرعة الرياح الشرقية في اتساع رقعة الحرائق رغم جهود فرق الإطفاء والدفاع المدني والجيش السوري والأهالي بما يملكون من أدوات بسيطة لإخماد تلك الحرائق، وقد أرسلت مساعدات من دمشق وهي في الطريق إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس".