قال الرئيس الأرمني، آرمين سركيسان، إن الصراع حول نابورني كاراباخ ليس دينيًا إطلاقًا، مؤكدًا أن هذه محاولة لخداع المجتمع الدولي.

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه سيعرض صورتين على الإنستجرام لأكبر مدينة في إقليم كاراباخ، لإثبات أن ما يحدث إنما هو تطهير عرقي، منوهًا بأن تركيا تخلق الأعذار للتدخل في هذه الحرب.

وذكر أن الجانب التركي قتل مليون ونصف مواطن أرمني وسرحوهم إلى صحراء سوريا، مضيفًا أن الأرمن يهربون لحماية ذويهم، مثلما يحدث في سوريا ولبنان وبلاد الخليج والعراق.

وتساءل: «هل نعيش في القرن الـ21، ام في إمبراطورية؟»، مؤكدًا أن الأرمن يحمون المساجد، في حين يهدم الأذربيجان الكنائس.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية كاراباخ.