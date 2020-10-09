عمر قمر الدين: ما دمرته الحرب بالسودان في 30 عاما لا يمكن إعادته خلال 30 أخرى

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إنه بعد توقيع اتفاقية السلام مع جوبا سيعود الإخوة حاملي السلاح إلى السودان للمشاركة مع أشقائهم في الداخل، تحقيقًا للسلام على الأرض.

وأضاف قمر الدين، في مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج «حوار» المذاع عبر فضائية «فرانس 24»، اليوم الجمعة، أنه بتوقيع اتفاقية السلام، سيفتتح السودان عامًا جديدًا تنتهي فيه الحروب، التي بدأت في أغسطس 1955.

وذكر أن أبرز المكاسب الذي حققها السودان من اتفاقية السلام السوداني - السوداني، تتمثل في عودة أبنائه إليه، مؤكدًا أن ضحايا الحروب سيستفيدون من وقف الحرب، نظرًا لأنها كانت تقتل وتشرد منهم المئات يوميًا، إضافة إلى أنهم سيتجهون إلى التنمية.

وأوضح أن الحكومة السودانية استلمت كل هذه البلاد وهي مدمرة بالكامل بعد 30 عامًا من الإهمال والحروب، مشيرًا إلى أن كل ميزانية الدولة المخصصة للتنمية ذهبت إلى شراء السلاح.

وتابع: «السودان كله تدمر بفعل الحروب، والآن ستُراعى خصوصية هذه المناطق في مسألة أولوية هؤلاء الناس في الصحة والتعليم»، لافتًا إلى أنهم سيكونون جزءًا من الحكومة.

ونوه بأنه سيتم إعادة ترتيب أولويات ميزانيات التعليم والصحة والتنمية والبنية التحتية، مستطردًا: «ما دمرته الحرب في 30 عامًا لا يمكن إعادته في ثلاثة أعوام أو 30 عامًا أخرى».

ووقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية، السبت الماضي، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، اتفاق السلام النهائي.