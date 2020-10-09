حماده هلال: لم أحسم مشاركتي في موسم رمضان القادم

قال الفنان حماده هلال إنه لم يحسم مشاركته في الماراثون الرمضاني2021 حتى الآن، ويبحث عن سيناريو مناسب لكل أفراد العائلة يدخل من خلاله لبيوت الجمهور في الشهر الفضيل، مؤكدا إنه لا يحب التواجد في الدراما من أجل التواجد فقط، لكنه يسعى لتقديم عمل ذات قيمة يضيف إلى مسيرته الفنية.

وأشار "هلال"، إلى أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني بعد فترة حداده على والدته الراحلة، موضحا إنه يستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد خلال الفترة القادمة، كما انتهى من تسجيل عدد من الأغاني لطرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حماده إنه يستعد لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان "آية في الجمال"، وهي من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع هادى مسرة، وتحمل الطابع الرومانسي، بالإضافة إلى أغنية جديدة بعنوان "أم أحمد" من ألحان محمد قماح وكلمات أحمد مرزوق.

آخر أعمال حماده هلال كان كليب أغنية "جمالها" والذي شاركته فيه الفنانة الشابة منة عرفة، من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، والكليب إخراج أحمد عاطف.