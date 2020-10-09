تحدث اليوناني بابا فسيلو المدير الفني لفريق وادي دجلة عن مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري.

وقال بابافاسيلو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "قدمنا شوط أول جيد وسيطرنا على المباراة، وهناك فرصة رفيق كابو الخطيرة في هذا الشوط".

وتابع: "لكن في الشوط الثاني الفريقين عانوا من الإرهاق وعانينا نحن من إصابات كثيرة، وفقدنا لاعبين بسبب الإصابة، وحاولنا التعامل خلال المباراة، ونقطة التعادل عادلة".

وأضاف: "معظم الفرق لم يكن لديها أي مشاكل منذ عودة النشاط، ولكن حاليًا ظهرت الإصابات وبهذا نحن "نقتل اللاعبين"، وأتمنى الحصول على وقت كافي للراحة قبل بداية الموسم الجديد".

وأوضح: "وأطلب هذا ليس من أجل فريق دجلة فقط ولكن هناك المنتخب الوطني ويجب وجود جدول عادل وطبيعي من أجل الاستعداد بشكل جيد".

وواصل مدرب وادي دجلة: "دفاعنا طوال المباراة بشكل جيد جدًا والفرص التي حصلنا عليها حاولنا استغلالها وأنا راض عن أداء اللاعبين، ولدينا مباراتين قبل نهاية الدوري، وأتمنى إنهاء الموسم وأنا كامل العدد، وسندعم الفريق في الموسم المقبل".

واختتم: "اللاعبون بدأوا في التأقلم مع طلباتي، وأنا لدي عناصر متميزة استطاعوا ترجمة طلباتي بشكل إيجابي لمصلحتهم في النهاية".