 المفتي: النقاب قضية اجتماعية وليست دينية ولا علاقة له بالنص الشرعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المفتي: النقاب قضية اجتماعية وليست دينية ولا علاقة له بالنص الشرعي

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام

نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 11:30 م

رد شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على سؤال زوج يقول إن زوجته ترتدي النقاب بدافع الدين، رغم أنه يتعارض مع قوانين البلد الأوروبي المقيمين فيه، وعن مدى إمكانية استخدام سلطاته كزوج في منع زوجته من ارتداء النقاب.

وقال مفتي الجمهورية في جوابه، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يجب على الزوجة أن تعيش بالحد الذي شرعه الله وهو أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين.

وأردف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن النقاب يخضع لعادات الأقوام والشعوب وليس قضية دينية وإنما اجتماعية ولا علاقة له بالنص الشرعي.

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