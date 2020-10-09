ترامب يأمل في عقد تجمع انتخابي غداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه يأمل في تنظيم تجمع انتخابي حاشد يوم السبت، بعد أن أجاز طبيب البيت الأبيض عودته إلى الأحداث العلنية بحلول نهاية الأسبوع.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الخميس، حيث تخلل السعال صوته بشكل متكرر.

وقال ترامب إنه "من المحتمل" أن يخضع لفحص جديد لفيروس كورونا اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أجاز طبيب البيت الأبيض شون كونلي لترامب الظهور في "ارتباطات عامة" بحلول يوم غد السبت، قائلاً إن الرئيس "ظل مستقرا وبدون أي مؤشرات تشير إلى تطور المرض" منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع الأسبوع.

ولم يذكر بيان كونلي ما إذا كانت نتائج اختبار الرئيس للفيروس سلبية أم لا، أو ما إذا كان ترامب يعتزم إجراء اختبار للحصول على نتيجة سلبية قبل حضور المناسبات العامة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من المفترض أن يتم عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام على الأقل من ظهور الأعراض وحتى 20 يومًا للحالات الأكثر خطورة.

وقال كونلي إن السبت سيصادف مرور عشرة أيام منذ تشخيص إصابة ترامب بالفيروس.