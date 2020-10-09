الأكثر قراءة
صورة.. 29 اتحادا رياضيا يوقع مذكرة لدعم عقوبة إيقاف مرتضى منصور
لتجنب الزهايمر.. 5 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم بالعمر
اتحاد الكرة يبلغ الفيفا بعزل مرتضى منصور
أحمد مرتضى: إيقاف رئيس الزمالك جزء من مؤامرة على مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «mtv اللبنانية»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد جانبًا من الحريق الذي نتج عن انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت، دون التطرق لتفاصيل أخرى حتى الآن.