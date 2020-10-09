 بالفيديو.. اللقطات الأولى للحريق الناتج عن انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اللقطات الأولى للحريق الناتج عن انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت

هدى أمين
نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 8:16 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2020 - 8:19 م

عرضت فضائية «mtv اللبنانية»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد جانبًا من الحريق الذي نتج عن انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت، دون التطرق لتفاصيل أخرى حتى الآن.

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