عرضت فضائية «mtv اللبنانية»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد جانبًا من الحريق الذي نتج عن انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، بوقوع انفجار في خزان لمادة المازوت ببيروت، دون التطرق لتفاصيل أخرى حتى الآن.