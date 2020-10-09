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تعتزم شركتان سويسريتان استكشاف إمكانية عمل الطيارين كسائقين للقطارات بعد أن تسببت أزمة كورونا في انهيار حركة الطيران في العالم، وفقا لما أعلنته الشركتان اليوم الجمعة.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري "إيروبرز" والاتحاد السويسري لسائقي القطارات "في إس إل إف) اليوم إنهما يبدآن عملا إيجابيا معا.

وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال سبتمبر الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية (إس بي بي).

وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين كساقي قطارات وفقا لما قاله رئيسه هوبرت جيجر في بيان له.

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز إن كلا الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة منها سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل.