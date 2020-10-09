وكيله: لاوتارو يحلم باللعب بجوار ميسي

اعترف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان بأن موكله يحلم باللعب مع ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال ياكي في تصريحات نقلها موقع «جول»: "لقد أتيحت له الفرصة للنمو والعمل والتعلم، الانتقال إلى أوروبا جعله يتحسن، وعزز قدراته، واليوم هو أحد اللاعبين الذين يلعبون على أعلى مستوى".

وعن اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي في فريق واحد أضاف: "إنه متحمس للفريق واللعب إلى جانب ميسي حلم بالنسبة له".

ياكي أيضا تحدث عن الشائعات التي أشارت إلى انتقال لاوتارو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الماضية: "لقد قيلت أشياء كثيرة حول احتمال انتقال لاوتارو، كانت هناك شائعات كثيرة، الكل يريده لكن لم يكن هناك شيء ملموس".

وتابع: "لا يزال أمامه ثلاث سنوات على انتهاء عقده، لقد أغلقت فترة الانتقالات للتو، ولم نجلس بعد للحديث عن التجديد مع إنتر".

وواصل: "إنه يلعب بمستوى رائع، الموسم الماضي كان ممتازًا بالنسبة له ومن الطبيعي أنه جذب انتباه الأندية الأوروبية العظيمة".

صاحب الـ23 عامًا شارك الموسم الماضي مع إنتر في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 21 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.