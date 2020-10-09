الصليب الأحمر اللبناني: إصابات بضيق التنفس جراء انفجار طريق الجديدة

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إصابة عدد من الأشخاص بضيق التنفس جراء انفجار خزان للمازوت في أحد المباني بمنطقة الطريق الجديدة مساء اليوم الجمعة في بيروت.

وقال كتانة في تصريح صحفي مساء اليوم "إن عدداً من المواطنين أصيبوا بضيق في التنفس جراء الدخان الذي تصاعد داخل المبنى، تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة ولم ينقل الصليب الأحمر أي جرحى أو مصابين بحروق".

وتحدثت قناة "الجديد" المحلية عن سقوط عدد من الجرحى نقلهم المواطنون إلى مستشفى المقاصد في بيروت.

وتقوم فرق الدفاع المدني بإخلاء المواطنين العالقين داخل المبنى الذي وقع فيه الانفجار، الذي أدى إلى تحطم سيارة ودراجة نارية.

وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي انفجار في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في بيروت، تبين أنه ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني.

وأدى الانفجار إلى نشوب حريق في المبنى الذي تصدع، وكذلك تضرر عدد من الأبنية المجاورة.