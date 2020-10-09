مجلس الولايات الألماني يوافق على استثمارت بالمليارات لتطوير ألفي مستشفى

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، على ضخ استثمارات حكومية بالمليارات في نحو ألفي مستشفى في ألمانيا.

وبموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الاتحادي (بوندستاج) منتصف الشهر الماضي، ستضخ الحكومة الألمانية استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو، حتى تتمكن المستشفيات من توفير رعاية أفضل لمرضى الطوارئ، إلى جانب المضي قدما في الرقمنة وتحسين الأمن المعلوماتي للمستشفيات.

ومن المقرر أن تسهم الولايات الألمانية باستثمارات إضافية بقيمة 3ر1 مليار يورو.

ويمكن للولايات الألمانية التقدم بطلبات التمويل حتى 31 ديسمبر 2021.

وكان قادة الائتلاف الحاكم وافقوا على "برنامج المستشفيات المستقبلي" في يونيو الماضي كجزء من حزمة كبيرة للتعامل مع أزمة كورونا. وفي ألمانيا، تتحمل الولايات مسؤولية الاستثمارات في البنية التحتية للمستشفيات.

كما تم تخصيص مئة مليون يورو للمستشفيات التي يوجد بها العديد من مرضى فيروس كورونا المستجد، حتى تتمكن من دفع مكافآت لقطاع التمريض تصل إلى ألف يورو. ويجب أن تحدد المستشفيات بنفسها الموظفين الذين سيتلقون المكافآت تقديرا لأدائهم.