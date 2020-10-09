ضبط 1467 سائق نقل جماعى في 24 ساعة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية 1467 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة الماضية وذلك تنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها :" إنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1467 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية مشيرة إلى أنه جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.