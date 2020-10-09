الفيفا: كورونا تسبب في خفض انتقالات اللاعبين

أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا أدى إلى تقليل الانتقالات بنسبة 18 في المئة خلال فترة الانتقالات الأخيرة، مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض إجمالي نفقات الانتقالات لنحو 30 في المئة، ليصل إلى مستوى مماثل لعام 2016.

يذكر أن فترة الانتقالات هذه المرة استمرت شهرا زائدا عن المعتاد، وقد أغلقت يوم 5 أكتوبر.

وفي فترة الانتقالات في 2019، تم إنفاق 8ر5 مليار دولار دوليا، ولكن كل ما تم إنفاقه بعدها بعام كان 92ر3 مليار دولار.

وأغلب الأموال التي أنفقت كانت في إنجلترا، حيث أنفقت الأندية هناك 25ر1 مليار دولار. وجاءت إيطاليا في المركز الثاني، بـ 544 مليون دولار.

وأنفقت الأندية الإسبانية 6ر486 مليون، وأندية فرنسا 2ر455 مليون. وجاءت الأندية الألمانية في المركز الخامس بـ 3ر348 مليون.