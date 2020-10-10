اختيار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيسا للمكتب الإعلامي لاتحاد الآثاريين العرب

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، عن اختيار الدكتور عبد الرحيم ريحان، رئيسًا للمركز الإعلامي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام للآثاريين العرب في اجتماعه رقم 33 لعام 2020 برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي صباح الخميس 8 أكتوبر الجاري.

وأشاد الكحلاوي، بعطاء الدكتور عبد الرحيم ريحان، منذ إنشاء الاتحاد في المجال العلمي والإعلامي وأنه من المخلصين للاتحاد ويتميز بنشاطه وتميزه المستمر كرجل آثار ورجل إعلام، وأن الاتحاد كان له السبق في تكريمه بحصوله على جائزة التفوق العلمي للشباب عام 2007.

وأعرب ريحان، من جانبه، عن شكره لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، على ثقتهم وأنه سيكون عند حسن ظنهم دائمًا.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الرحيم ريحان بركات كبير باحثين بدرجة مدير عام، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، مدير عام المركز العلمي للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء.